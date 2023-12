La table du fermier

Cuisiner à partir de son jardin et se procurer des aliments locaux est un rêve pour plusieurs. Sujet de l'heure, l'autonomie alimentaire est sur toutes les lèvres. Le jardinier maraîcher Jean-Martin Fortier a déménagé ses pénates à Stanbridge East pour réaliser le projet le plus ambitieux de sa carrière : la création d'une table fermière sur les terres du Old Mill, véritable monument historique construit en 1849. L'objectif de marier les arts de la terre à ceux de la table n'est pas vide de sens, mais n'est certes pas simple! Sur place, tout est à faire. Jean-Martin et ses acolytes ont défriché un acre de terre, aménagé ce qui leur servira de serre de culture, mais aussi retapé l'entièreté du bâtiment pour le transformer en un espace de restaurant gastronomique dans un but: créer un laboratoire de culture locale capable de subvenir entièrement au besoin du restaurant, et ce, durant toute l'année.