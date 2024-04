La sagouine, une femme de ménage acadienne, raconte les grands et les petits épisodes de sa vie quotidienne. À travers ses récits, cette humble femme de ménage fait montre d'une exceptionnelle perspicacité; sa misère et son humilité lui ouvrent les yeux sur l'absurdité du monde comme sur les joies éphémères auxquelles l'homme s'accroche. Avec sa simplicité, sa bonhomie et sa sincérité directe, sans acrimonie, elle livre ses secrets qui sont des vérités humaines universelles sur des sujets tels la jeunesse, la loterie, le printemps, la guerre ou le bon Dieu.