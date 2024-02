La Révolution française : Les années terribles

Le 11 août 1792, Danton est nommé ministre de la Justice et le 13, on emprisonne le roi et sa famille à la prison du Temple. Les massacres de septembre précèdent la victoire des armées françaises à Valmy. On proclame la République. En janvier 1793, on guillotine Louis XVI. En juillet, Robespierre instaure le régime de la Terreur. Danton, Desmoulins et les autres Girondins, jugés trop indulgents, passent sous le couperet de la guillotine en avril 1794. Enfin, les têtes de Robespierre et de son ami Saint-Just tombent à leur tour le 28 juillet de la même année.