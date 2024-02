La Révolution française : Les années lumière

La période qui s'étend de mars 1789, alors que Louis XVI convoque les États généraux à la suite de la récolte de blé catastrophique de 1788, jusqu'au 11 août 1792, au lendemain de la chute de la royauté, est fertile pour les principaux protagonistes de la Révolution: Danton, Necker, Marat, Desmoulins, Robespierre, La Fayette, Mirabeau. Ces premières années, qui sont des années de grâce, voient naître, après la prise de la Bastille et le Serment du Jeu de paume, l'abolition des privilèges et la Déclaration des Droits de l'homme. Mais elles aboutissent en 1792, sous la menace d'une guerre aux frontières, à une forme de dictature instituée par quelques députés, dont Robespierre et Danton.