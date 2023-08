La p'tite semaine

Lucien Lajoie dirige un petit magasin général dans un quartier modeste de l'est montréalais. Grincheux et bougon, il déteste qu'on le contredise. Ginette, sa femme, naïve à ses heures, a pris l'habitude de l'approuver. Quant à Nicole, leur fille de 20 ans, plus ouverte et mieux renseignée, elle tente, avec son ami Christian, de faire voir à ses parents l'envers de la médaille, de les informer sur leur temps. En famille, on discute sans arrêt de tout et de rien, sans crainte de professer des énormités sur des sujets qu'en fin de compte, on maîtrise plutôt mal. Qu'un visiteur se présente, qu'un incident surgisse, et voilà le moulin à discours qui se met en branle.