La princesse astronaute

Une princesse, un chevalier, un château, un beau royaume quoi! Mais pas question ici d'une princesse oisive qui attend le prince charmant. Même si l'action se déroule dans l'univers fantaisiste des contes de fées, la princesse Noémie sort du rang. Elle sera astronaute et réussira à voyager dans l'espace, non sans de multiples péripéties et rebondissements auxquels participeront ses amis de toujours, le chevalier, Vladimir, et le dragon, Tout-Feu-Tout-Flamme.