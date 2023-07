La Petite Patrie

La famille Germain habite le quartier Villeray à Montréal, dans les années 40. Le père, Edmond, est restaurateur. Autour de lui se retrouvent son épouse Gertrude et leurs quatre enfants: Lucie (19 ans), Murielle (17 ans), Marie-Paule (14 ans) et Clément (16 ans). Il s'agit d'une famille ordinaire, modeste et besogneuse, où l'on s'aime et se chamaille à l'occasion, une famille où l'argent est rare mais où on vit sans s'en préoccuper. À une époque où l'autorité s'impose, où le maire, le curé et le père de famille détiennent les clés du savoir et du pouvoir, ces petites gens parviennent malgré tout à être heureux, sans se faire trop de soucis.