La pension Velder

Les péripéties d'une veuve d'origine belge, Joséphine Velder, qui tient à Montréal une pension de famille avec ses deux enfants, la sage Élise et Alexis, le révolté. On suit parallèlement les aventures de la famille Velder et les aventures des pensionnaires de la Maison. Les pensionnaires sont le jeune étudiant qui doit gérer une fiancée très possessive, Philidor Papineau, le principal confident de Joséphine Velder, Florence Gauthier dont M. Papineau est amoureux, la couturière Dorothée Laviolette, une incorrigible curieuse, un professeur de musique et un couple de jeunes mariés, les Crevier.