En 1987, la Maison Deschênes, une grande maison internationale de haute couture, célèbre ses 25 ans d'existence. Son fondateur Guillaume Deschênes est au faîte de sa gloire. Malgré la renommée de l'entreprise, les coûts de production continuent d'augmenter, à tel point qu'on envisage une prise de contrôle par une maison new-yorkaise. Guillaume met tous ses espoirs dans la nouvelle collection. Entre-temps, diverses intrigues se développent à son insu, dans ce monde où la jalousie, la haine et l'ambition l'emportent souvent sur l'amour et l'amitié. L'entourage de la Maison Deschênes vit au rythme de ces intrigues qui suscitent alternativement drame et fantaisie.