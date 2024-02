La maison de Ouimzie

Dans une fabuleuse maison tout à fait spéciale, qui est aussi une garderie, et où les enfants ont la priorité, s'agite toute une marmaille. Ces personnages ont tous les pouvoirs de l’enfance: l'émerveillement, la surprise, le rire, la tendresse, la sensibilité, la créativité, la curiosité et l'imagination. Yaya, la grand-mère de Ouimzie, est une dynamo de 150 ans qui a suffisamment d’entrain et de sagesse pour s’occuper de la garderie familiale que fréquentent ses deux petits-enfants et d'autres enfants du quartier. Graziella, la maman de Ouimzie, est pilote d’avion et doit souvent s’absenter de la maison. Le papa de Ouimzie, Rousso, est un pompier qui adore jardiner dans ses temps libres. Graziella et Rousso sont très heureux que Yaya prenne soin de Ouimzie et de son frère Bo, une petite boule d'énergie de 18 mois. Avec les autres enfants du quartier qui viennent à la garderie, ils forment une joyeuse bande: il y a Jonas, le meilleur ami de Ouimzie, sa soeur cadette Loulou, toujours en admiration devant Ouimzie, et Horace qui n’est pas trop certain d'aimer aller à la garderie. Une garderie pleine de petits monstres! Quoi de plus près de la réalité?