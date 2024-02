La compagnie Les Papiers Jennings Papers, le chef de fil canadien de l’industrie papetière, est en pleine restructuration. La succursale de Côte-de-Liesse, dirigée par David Gervais, se trouve en compétition avec celle de Terrebonne et au jeu du dégraissage, il ne peut y avoir qu’un seul gagnant! Ce boss, c'est tout un poème… Rocker raté, humoriste manqué, David Gervais est devenu gérant d'entreprise pour le plus grand malheur de ses employés, qui subissent sa méthode de gestion rock’n drôle. Mais David est le plus heureux des hommes puisqu’il a trouvé son public, son personnel, captif par nécessité. Bon gré, mal gré, tout le monde supporte le chef, sa mauvaise maîtrise de la rectitude politique, son humour lourd et ses chansons médiocres. Au bureau, David n’a qu’un seul vrai fan, Sam. Cet ancien cadet de l’armée totalement soumis à l’autorité voue un culte véritable et pathétique à son patron, ce qui hérisse Louis, avec qui il partage son bureau. Trentenaire sympathique, Louis n’en peut plus de la maison de fous dans laquelle il travaille. Pourquoi il reste? Ou plutôt, pour qui? Pour Anne, la réceptionniste discrète et jolie, dont il est amoureux. Mais Anne est encore plus faible que Louis: jamais elle n’aura la force de quitter son chum, Luc, un gars machiste et tyrannique...