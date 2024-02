La grande expédition

Samuel, directeur du Camp des Découvreurs, organise pour ses campeurs d'élite une grande expédition de 10 jours. Le projet consiste à remonter en zodiac le fleuve Saint-Laurent, de Québec à Montréal, en faisant escale près des villes importantes du début de la colonie, soit Québec, Trois-Rivières, Montréal. Grâce à une caméra vidéo magique, Guillaume et Rachel, coéquipiers, seront transportés dans le temps, se transformeront en personnages d'époque et vivront toutes sortes d'aventures parmi les Cartier, Donnacona, Radisson, Champlain, Marguerite Bourgeois, Lévis et bien d'autres. L'expédition retrace certains moments de l'histoire qui vont de 1535 à 1760.