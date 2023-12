Forte de son expérience du documentaire « Les moyens de la classe moyenne », Isabelle Maréchal reprend la route à la rencontre de Québécois et Québécoises qui ont décidé de tourner le dos au travail tel qu'on le connait. Épuisés, stressés, démotivés, ils ont pris leur courage à deux mains et claqué la porte de la « shop ». Ces employés ont carrément démissionné de leur poste, en quête d'un travail plus satisfaisant. Leur démission devient le point de départ de leur nouvelle vie. Aux États-Unis, cette vague massive d'ouvriers et de professionnels quittant leur emploi porte le nom de « big quit ». À travers des témoignages forts, Isabelle démontre que « la grande démission » fait son oeuvre chez nous aussi. Au fil d'entrevues avec des spécialistes, Isabelle documente le changement sociétal profond qui découle du phénomène. Elle répond à ces nouvelles questions fondamentales : comment se définir autrement que par le travail ? Quel est l'avenir du travail dans un contexte où les attentes des travailleurs et travailleuses surpassent celles des employeurs ? Comment justifier le sens du travail autrement que par la réalisation d'objectifs économiques ? En démissionnant, peut-on déconstruire pour reconstruire ? Un documentaire percutant réalisé par Guillaume Sylvestre et qui témoigne du pouvoir de chaque individu sur ses envies profondes de se fabriquer un avenir comme il le souhaite, plus en phase avec ses idéaux.