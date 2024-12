Après 5 saisons et 98 épisodes, La fièvre des encans revient en force avec de nouveaux protagonistes issus d'une nouvelle génération de passionnés d'encans! Pour nous plonger dans l'atmosphère fébrile qui règne lors des ventes à la criée, les miseurs d’expérience Dominic Baril, Karine Belzile et Bob le roi du kitsch nous guident dans ce chaos sympathique. D’autres complices s’ajoutent occasionnellement à la distribution, selon les encans visités : Mario Vachon et Alain Lemaire. Tous dotés d'un œil de lynx, ils nous permettent de mieux connaître et de mieux comprendre la valeur monétaire, historique et culturelle des objets qu'ils convoitent.