La famille Plouffe

Chronique de la vie quotidienne d'une famille ouvrière de Québec, dans le tourbillon des événements qui agitent la province au sortir de la Seconde Guerre mondiale. La famille se compose du père, Théophile, un ancien champion cycliste devenu plombier qui manque d'autorité sur les siens; de Joséphine, la mère naïve et généreuse qui veille sur ses enfants comme une poule sur ses petits; de Guillaume, le fils d'athlète et champion de hockey; d'Ovide, l'intellectuel qui aime la musique et les arts tout en travaillant à l'usine; l'aîné Napoléon, qui admire les héros sportifs et aide parfois Guillaume à s'entraîner; et de Cécile, la vieille fille coquette, qui nourrit l'espoir de se marier en amassant ses sous. Une galerie de personnages gravite autour des Plouffe dont Onésime Ménard, le soupirant évincé de Cécile qui a fait depuis un mariage sans amour; la belle Rita Toulouse, une employée de bureau qui fait tourner les têtes et qui suscitera la dispute entre Guillaume, Napoléon et Ovide; le truculent père Gédéon, beau-frère de Théophile; et Stan Labrie, un ami de Napoléon.