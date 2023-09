Malgré nos différences et nos particularités culturelles, l'humour nous rassemble. En bout de ligne nous sommes tous pareils : on a besoin de rire! La face cachée du monde est une émission de caméra cachée avant-gardiste qui nous fait rire et voyager à travers le monde via 5 comédiens, chacun étant associé à une destination; Tokyo (Rosalie Vaillancourt), Mexique (Rémi-Pierre Paquin), Paris (Didier Lucien et Rosalie Bonenfant) et Montréal (Mehdi Bousaidan)!