La face cachée de la Lune

Fin des années 50: Soviétiques et Américains sont lancés dans une course folle pour la conquête de la Lune. Quarante ans plus tard, Philippe et André, deux frères à des années-lumière l’un de l’autre, sont forcés de reprendre contact à la suite du décès de leur mère. Doctorant de 42 ans, passionné par l’espace et ses héros, Philippe vit seul, modestement, la tête dans les étoiles. Son frère cadet, «insouciant, riche et chanceux», est annonceur vedette au Canal Météo. Le deuil ravivera de vieilles blessures et, dans un va-et-vient incessant de réminiscences personnelles et de souvenirs historiques, une question fondamentale émerge: «Sommes-nous seuls?»