La dame de cent ans

La Dame, qui a 100 ans, dresse avec lucidité le portrait de sa vie, comme une femme de «l'élite canadienne-française». Sans culpabilité ni hypocrisie, consciente de ses privilèges et aussi des contraintes inhérentes à sa classe sociale, elle entreprend de dévoiler la vérité de son âme à travers un vibrant plaidoyer pour l'amour et la vie. Dans le cadre fantasmagorique du manoir familial d'où exhalent les souvenirs et les atmosphères de sa classe sociale, la dame retrouve, à travers les lieux et les objets, les témoins silencieux de son histoire, qui vont susciter la réminiscence des situations, la résurgence des émotions...