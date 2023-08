La classe de 5e

L'émission est tournée à Montréal et met au défi des participants âgés de 18 ans et plus pour prouver qu'ils sont plus brillant qu'un élève de année en leur posant des questions de culture générale (histoire, français, géographie, mathématiques, épellation, géométrie, musique, etc.) tirées des programmes scolaires du primaire. Les décors de l'émission sont similaires à la version américaine. Les participants pourront gagner jusqu'à 250 000 . Si le participant ne réussit pas à gagner contre les élèves de 5e année, il devra se tourner face à la caméra et affirmer : « Je ne suis pas plus brillant(e) qu'un élève de 5e».