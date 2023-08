À la fin d’une longue première semaine d’école et ayant l’impression de porter dans son sac à dos le poids de mille nouveaux règlements, Sara s’est rendu compte que la directrice de l’école avait instauré une nouvelle règle : plus de poutine à la cafétéria. QUOI? C’est la goutte qui a fait déborder le vase! Inspirée par son ancêtre, héros de la résistance ayant donné son nom à son école, Sara a décidé de… résister! C’est ainsi qu’elle a fondé le premier comité des élèves du centre scolaire Louis-Riel, la Brigade. Elle y a enrôlé son frère, Éric, toujours partant pour bouger et toujours parti quand vient le temps de faire du ménage ou des devoirs, Phil, enthousiaste, superstitieux et voyant des extra-terrestres dans sa soupe, Aby, qui, malgré sa nature catastrophiste, n’hésite pas à mettre ses talents artistiques à contribution pour la bonne cause, et Stéphanie, branchée, spécialiste des réseaux sociaux. Contre des règles de l’école, de la maison ou de la société, qu’importe la façon, l’important pour Sara et la Brigade est de contester. Pourquoi toujours tout remettre en cause? Comme tous les ados, Sara et ses amis cherchent à se faire entendre pour vrai, comme leurs ancêtres Métis dans la vallée de la rivière Rouge en 1869-70. Et en avant la Brigade!