Monsieur Nicolas possède une boutique où on peut acheter de tout. Lui-même est toujours à l'affût d'une bonne occasion, et rien ne l'arrête lorsqu'il flaire la bonne affaire, même les voyages longs et dangereux. Dans sa boutique s'accumulent les objets les plus hétéroclites et les plus insolites, dont certains sont animés de pouvoirs magiques.