Bubu et ses amis, Bouboule et Cricri, se rencontrent dans la cour de Loulou. Bien que le groupe se nomme la bande à Bubu, c'est Loulou qui en est le vrai chef. Elle est plus réfléchie que Bubu, trop spontané, moins jeune que Cricri et plus résolue que Bouboule, plutôt confus. C'est dans cette cour que se nouent des intrigues de toutes sortes et que les quatre compères sont victimes de mauvaises plaisanteries. Mais ils parviennent à résoudre toutes les petites manigances dont ils sont l'objet.