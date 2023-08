Katherine Levac, animatrice des dernières saisons de L'AMOUR EST DANS LE PRÉ, et fille d’agriculteur, reçoit ses amis vedettes à la ferme afin de leur faire vivre quelques jours bien remplis de surprises et d'activités agricoles. Entourée d’anciens participants des dernières saisons, c'est un retour dans le temps pour Katherine qui souhaite partager ses connaissances et faire découvrir cet univers d’un nouvel angle.