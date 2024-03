La vie de trois familles iroquoises, au XVIIe siècle, à l'époque de la fondation d'Albany et de Montréal. Jusqu'à l'arrivée de l'homme blanc, les Indiens vivaient dans la fierté de leur langue et de leurs traditions. Mais l'étranger amène la guerre; les conflits enveniment même la vie quotidienne des Iroquois et attisent leur révolte. Les trois familles sont au coeur du drame.