Quand Paul, 8 ans, débarque pour quelques mois dans l'épicerie de sa tante parce que son père doit partir au Brésil, il ne se doute pas qu'il met les pieds dans une aventure extraordinaire, où deux clans s'affrontent depuis des temps immémoriaux. Il découvre en effet que le sous-sol de l'épicerie Bordeleau abrite le quartier général des Karmadors, superhéros qui cherchent à protéger le monde et leur réserve d'eau de Kaboum, un liquide issu d'un météorite tombé dans leur ancestral royaume scandinave, et dont ils tirent leur puissance. Les Karmadors doivent cependant faire face aux Krashmâls, de redoutables et méchants ennemis dirigés par Riù, et qui n'ont qu'une idée en tête, celle de dominer le monde.