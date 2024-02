À 125 kilos, on lui pardonnerait d'être empotée mais, au contraire, Juliette Pomerleau fonce dans la vie comme une locomotive. Durant ce long été du roman d'Yves Beauchemin, elle vaincra une maladie mortelle, retrouvera Adèle, la mère d'un enfant abandonné qu'elle élève, requinquera les locataires de son immeuble, le compositeur Martinek, qui a perdu toute confiance en lui, et Clément Fisette, jeune photographe pas encore tout à fait fixé. Elle trouvera aussi le temps d'évincer sa cruelle soeur Elvina, de recueillir un oiseau unijambiste et de tomber elle-même amoureuse d'Alexandre Portelance, as-vendeur d'aspirateurs.