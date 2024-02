Jeux de société

La Société nationale du tourisme compte 14 employés qui forment presque une famille. Au sein de l'entreprise se créent des amitiés, des tensions, des luttes de pouvoir et des coups de coeur. À sa première journée de travail, la recrue, Élise Trépanier, voit déjà en sa collègue Josée Bourassa une rivale. Les conflits se dessinent, particulièrement entre le président-directeur-général, Charles-Henri Simard, et le vice-président de la société, Jacques Lalonde, un homme dévoré par l'ambition. Au-delà des tâches quotidiennes, chacun nourrit ses rêves, les êtres se confrontent et évoluent, au bureau comme à l'extérieur.