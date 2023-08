Jeune délinquant

Une série de situations fictives sert à expliquer pourquoi et comment certains jeunes choisissent la délinquance, et quelles sont leurs chances de s'en sortir. Quelques causes connues: difficultés familiales, attrait de la bande, manque de sécurité affective, quête de respect par le crime, drogue et prostitution. Éducateurs, psychologues, policiers, travailleurs sociaux s'emploient à ramener ces garçons et filles «dans le droit chemin».