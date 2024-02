Passionnée de danse, Jenny, 13 ans, convainc les filles de sa troupe de hip-hop de participer au concours interscolaire. En pleine répétition, sa santé lui joue un tour. Le diagnostic de leucémie est un véritable coup de poing. Après quelques jours à l’hôpital, Jenny s’ennuie du confort de la maison, les traitements de chimio lui coupent l’appétit et lui enlèvent toute énergie. Heureusement, son père et ses amies l’entourent de tout leur amour au quotidien. Son jeune frère « Filou », quant à lui, préférerait que la maladie n’ait jamais existé. Il s’ennuie de la vie d’avant avec son père et sa sœur toujours à ses côtés. Jenny doit poursuivre ses traitements, suivie à la trace par sa fameuse pompe à soluté, encore plus collante que son petit frère à la maison. Idée originale de Marie-France Laval.