Jean Duceppe fut un homme de combat, de convictions et de paroles qui a su marquer non seulement la colonie artistique mais aussi le public québécois. Un homme dédié au théâtre, un citoyen engagé, un communicateur-né ainsi qu’un père et époux aussi aimé qu’absent. Ardent défenseur de ses pairs, fervent nationaliste, bouillant animateur et surtout acteur immense, Jean Duceppe nous a fascinés à force d’être vrai, entier et sans limites autres que la peur obsédante d’être mal aimé.