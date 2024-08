Je suis Magpie

La rivière Magpie, sur la Côte-Nord, au Québec, est l’une des dernières grandes rivières à couler librement dans cette région du monde. Nichée dans un paysage montagneux spectaculaire, ce puissant cours d’eau traverse une forêt boréale intacte abritant caribous, loups et ours. En mars 2021, elle devient la première rivière en Amérique du Nord à obtenir le statut de personnalité juridique, rejoignant celles de pays pionniers comme la Bolivie et la Nouvelle-Zélande, qui ont reconnu des droits de la nature à des rivières et des forêts, leur accordant des protections comparables à celles des humains