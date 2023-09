Mariée depuis cinq ans, Lucie voit sa vie de couple menacée parce qu'elle souffre de cystites à répétition. Après avoir consulté plusieurs médecins, elle tombe enfin sur le «docteur en or», Pierre Mars, celui qui soigne non seulement le corps, mais aussi l'âme. Il va offrir à Lucie, en plus des soins médicaux, une thérapie de soutien, et c'est au cours de cette thérapie que le médecin et la patiente vont tomber dans le piège de l'amour.