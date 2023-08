J'aime ton style est un rendez-vous tendance et nostalgique animé par Marie-Josée Gauvin. Des personnalités vedettes se dévoilent à travers des looks marquants et parlent des icônes mode qui ont marqué leur parcours, en plus d'influencer leur garde-robe. À ces discussions, s'ajoutent des capsules informatives et critiques présentées par la collaboratrice-experte Madeleine Goubau.