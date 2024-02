Envoyée au front par la compagnie Porte Parole, Christine Beaulieu se fait l’interprète du citoyen dans un feuilleton politique palpitant sur la grande société d’État québécoise - Hydro-Québec. Théâtre documentaire, J’aime Hydro lance une épineuse et passionnante discussion : qu’est devenue la relation entre Hydro-Québec et les Québécois? Avec candeur, la comédienne nous révèle les résultats des vastes enquêtes de terrain : entrevues avec des groupes citoyens, visites des barrages, audiences publiques et des rencontres avec de hauts dirigeants de la société d’État. Ce théâtre de la vérité plonge au cœur du réel, grâce à une artiste courageuse qui n’hésite pas à se rendre sur les fronts les plus à vif de notre collectivité. Dans une mise en scène de Philippe Cyr.