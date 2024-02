Dans la joie et la bonne humeur, le professeur Iris, un oiseau ibis de couleur pourpre, enseigne à ses jeunes élèves le pourquoi et le comment des choses qui composent et font la vie. Il fait ainsi découvrir aux enfants ce qui les entoure, tout en s’amusant avec leur imagination jusqu’à puiser de l’extraordinaire dans ce qui est ordinaire.