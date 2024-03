Après la mort soudaine de son mari, un riche promoteur immobilier, Jacqueline Jasmin tente de rétablir les ponts avec leur fille Justine et engage un détective privé pour en savoir plus sur la vie de son défunt époux. C'est avec une profonde tristesse qu'elle tente de poursuivre son existence au-delà de cette épreuve. Justine, elle, semble se protéger de tous les sentiments contradictoires qui l'habitent derrière une armure qui est faite à la fois de son cynisme apparent et de son attachement profond mais inavoué à sa mère.