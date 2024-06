Concours de scénarios: Indulgence

Après 35 ans de service, le seul policier du village de Saint-Joséphus, Bernard Veilleux, s'apprête à prendre sa retraite. On prépare une grande fête pour souligner l'événement. Bernard ressent toutefois un peu d'amertume lorsqu'il repense à ses rêves de jeunesse et à sa carrière. Il n'a jamais eu à mener une enquête digne de ce nom. Pourtant, lors de sa toute dernière journée de travail, l'arrestation de Gilles Marchand, un «bum» dans la cinquantaine qui vit d'expédiants et de petits crimes, ranime une vieille affaire qui pose au policier un problème de conscience condisérable.