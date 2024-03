Maxime Morency, un vieux et digne paysan, dont les enfants sont tous partis vivre en ville, accepte mal de ne plus pouvoir travailler sa terre. Il s'exile à Montréal où il refuse de voir sa famille et se plonge dans la solitude. Maxime paye d'avance 30 années de taxes afin que sa terre, après sa mort, en devenant broussailles, meure à son tour.