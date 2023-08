Il était une fois dans le trouble

Cette sitcom destinée aux jeunes nous plonge dans un univers inhabituel et éclaté qui décrit avec beaucoup d'humour la vie de quatre adolescents, trois gars, Jon, Jee, Max, et une fille, Sophie. Ils oeuvrent au sein de la petite entreprise de prestation de services en tous genres qu'ils viennent de mettre sur pied et qui leur amène de nombreux clients hétéroclites. Nos quatre amis n'hésitent pas à s'improviser dentistes ou psychologues et, lorsqu'il le faut, aucune profession ne leur résiste.