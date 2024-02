Il Duce Canadese – Le Mussolini canadien

Un éclairage nouveau sur un épisode méconnu de notre histoire: l’internement de citoyens italo-canadiens durant la Deuxième Guerre mondiale. Des milliers de membres de la communauté italienne ont été victimes d'arrestations en 1940 menées par la GRC (police nationale) et 800 d’entre eux ont été détenus pendant plusieurs années dans des camps isolés, sans qu’aucune accusation ne soit portée contre eux. La minisérie relate l’expérience de la famille (fictive) Alvaro dans sa lutte pour survivre en ces temps troubles. On y voit comment Angelo, son fils Mario et son beau-frère mentalement déficient Momo en sont venus à être considérés comme une menace à la sécurité nationale, puis arrêtés et gardés prisonniers dans un camp. On suit parallèlement la femme d’Angelo, Sara et le père de celle-ci, Turi, qui triment dur pour maintenir la boulangerie dans une communauté appauvrie par l’arrestation de ses hommes et par les préjugés contre les Italiens.