Une famille libanaise s’installe au Canada après avoir fui la guerre au Liban à la fin des années 80. Rapidement, la résidence d’Ottawa de la famille de Zeïna, 14 ans, et de Fady, 8 ans, se transforme en lieu d’accueil par excellence pour les Libanais cherchant temporairement refuge, et ce, au grand désespoir des deux jeunes, qui se voient alors forcés de faire chambre commune. Hôtel Beyrouth est une série qui nous invite à découvrir la singularité et la richesse de la communauté libanaise, et qui nous donne la possibilité de partager le vécu des familles immigrantes en quête de paix et de prospérité.