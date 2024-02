Hommes en quarantaine

L’histoire de Francis, Paul et Renaud alors qu’un événement majeur vient troubler leur fragile sérénité. En effet, la blonde de Francis, Marie-Ève, le quitte... plus précisément, elle le fout dehors. Toujours est-il que, l'effet domino jouant, tout le petit monde de nos trois amis va s'en trouver bouleversé. Ce sont les aventures et les mésaventures de Francis, nouveau célibataire malgré lui, Paul, mari et père tranquille, et Renaud, célibataire pas si endurci, aux prises, chacun à leur façon, avec de multiples remises en question et surprises en cascade que cette fameuse crise de la quarantaine leur jette violemment à la figure. Bref, c'est l'heure de remettre le compteur à zéro et quelques 30 sous dans le grand parcomètre de la vie. C'est un regard amusé et amusant, caustique et vrai, sur cette «autre moitié du genre humain». C’est une comédie qui montre les «travers» du mâle... Ces caractéristiques si propres aux hommes qui les rendent tour à tour ridicules, insupportables et tellement charmants!