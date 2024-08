Hiveraganza est une émission où l’on célèbre l’hiver en « extravaganza » dans une compétition qui oppose des écoles de partout au Québec. Entourées de jeunes de leur école, deux équipes de quatre joueurs se lancent dans des jeux hivernaux physiques et intellectuels plus grands que nature dans le but d’illuminer les blocs d’un fort. L’équipe qui obtient le plus de blocs à sa couleur conquiert le fort et remporte la partie. Au programme : parties de hockey improbables, batailles de boules de neige épiques, parcours à obstacles et pelletages extrêmes. On s’amuse tout en apprenant dans une vraie ambiance de fête, créée par DJ Cyusa!