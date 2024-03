Le monde des gypsies est peuplé de gens qui sont peut-être « nés pour un petit pain » mais riches d'humanité. Six mois par année, ils gagnent leur vie en se promenant dans l'arrière-pays, d'exposition agricole en foire régionale, pour y monter leurs manèges et leurs stands bourrés d'animaux en peluche. Dans cet univers parallèle, en marge de la société, de ses modes et de ses conventions, vivent des personnages plus ou moins heureux, mais attentifs et aussi généreux qu'ils le peuvent. On les suivra au quotidien pendant 10 jours, jusqu'à un certain mercredi. Rosaire, dit Le Kid, est l'aîné du groupe et partage sa vie depuis 30 ans entre la foire, la route, la pêche et Tit-Kid, son neveu, sur lequel il exerce un ascendant certain. Sheila, dite La Douce, attend toujours le retour de l'amour de sa vie, Arthur, parti depuis 20 ans. Sa fille Lili-Anne, dite Pipiche, a 20 ans et porte déjà un regard lucide sur à peu près tout, sauf sur elle-même. Ces 10 jours changeront-ils dramatiquement leur vie?