Grujot et Délicat, deux sympathiques chiots, vivent dans les ruelles de Saucissonville en compagnie de leurs nombreux amis dont Tommy l'Écossais, Sourdine et Chatonne. Des deux compères, Délicat est le plus imaginatif et le plus sensible, mais ses toquades et ses maladresses causent plus souvent des quiproquos. Quant à Grujot, d'un naturel plus prudent, ses qualités de diplomate permettent au duo de se tirer d'embarras.