Physiquement et mentalement épuisé par sa vie de vedette, Normand veut abandonner son monde artificiel afin de retourner vers les «vraies valeurs»; s’occuper de sa femme, de ses enfants et de sa mère. En essayant de s’intégrer dans la vie quotidienne des siens, il se perd à travers les choses les plus simples. Est-ce facile, voire même possible, de retrouver une vie «normale» lorsqu’on a vécu dans la peau d’une vedette pendant des années?