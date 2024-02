Grand-papa

Horloger du plateau Mont-Royal à la retraite, Charles-Henri Lamontagne est un veuf, père de nombreux enfants. Encore énergique, autoritaire et têtu comme une mule, il admet rarement ses torts et a tendance à contrôler la vie de ses enfants comme lorsqu'ils étaient petits, ce qui suscite parfois des conflits que Charles-Henri a bien du mal à régler. Au fond, c'est par peur de s'ennuyer qu'il régente ainsi la vie de ses fils, de ses filles, de ses brus et de ses gendres.