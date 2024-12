Cette série à sketches humoristiques propose d'explorer les réalités et les fantasmes d'avoir la garde partagée de ses enfants et d'être un parent à temps partiel. Elle explore avec audace et par des personnages et des situations loufoques, parfois absurdes, les extrêmes, les regrets, les émotions, les défis, les faux pas, les erreurs, les imprévus, les victoires et les défaites d'être un parent solo et célibataire. Enfin, cette série veut nous permettre de rire de ces situations parfois difficiles et de se créer une thérapie sociale commune.