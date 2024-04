Un aristocrate déchu, une lady anglaise, accusée à tort du meurtre de son mari, et un jeune Français qui a grandi parmi les Iroquois, sont impliqués dans une affaire d'espionnage en Nouvelle-France, au plus fort de la guerre opposant la France et l'Angleterre du Nouveau Monde. D'après l'oeuvre de Pierre Nivollet et Jean-Claude Camredon.