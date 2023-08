À peine débarqué au Québec, un jeune Français apprend qu'il ne pourra occuper le poste que lui avait promis une agence de voyages, en butte à des difficultés financières. Déçu, il n'a d'autre choix que de se trouver un logement et du travail. À force de débrouillardise, et grâce aux amis qu'il ne tarde pas à se faire, il exerce différents métiers: poseur de fenêtres, directeur d'une galerie d'art inuit, guide touristique, journaliste, ouvrier à la Baie James et, enfin, directeur de sa propre agence touristique.